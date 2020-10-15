15.10.2020, 13:10

Департамент выявил серьезные нарушения с доступностью общественных зданий


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Foto: Andres Putting

Из отчета о проверке доступности в общественных зданиях в 2019 году, подготовленном Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), выяснилось, что во всех проверенных зданиях имелись нарушения в исполнении требований к доступности.

В недавно опубликованном отчете о проверке доступности общественных зданий в 2019 году приведены несколько моментов, заслуживающих внимания — например, тот факт, что осведомленность владельцев зданий о доступности для различных групп населения и о связанных с ней требованиях расценивается как низкая. Всего было проведено 69 производственных проверок в зданиях, в которых оказываются общественные услуги, и требования по доступности в полном объеме не были соблюдены ни в одном из них. Больше всего недостатков было зафиксировано при проверке лестниц, пандусов, поручней и туалетов для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Часто решения для обеспечения доступности либо отсутствовали, либо были осуществлены неудобно для некоторых групп населения.

”Потерпевшие в данной ситуации — это не только десятки тысяч детей и родителей, но и все люди, которым нужна помощь для передвижения — люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди с временными ограничениями из-за нарушений здоровья, опекуны людей с ограниченными возможностями,” — рассказал директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Каур Каяк. ”Обеспечение доступности улучшает качество жизни всех групп населения. Наша жизненная среда должна становиться более доступной и свободной от препятствий как для жильцов, так и для гостей. Вместе с общественными зданиями, больше внимания должно быть обращено и на жилые здания — нужно сделать и их более доступными, а при постройке новых строений нужно учитывать нормы и требования по доступности уже на стадии планировки”.

Степень выполнения требований к доступности не зависела от формы собственности. Доступность зданий общественных учреждений и местных самоуправлений была сравнима с доступностью зданий, принадлежащих акционерным обществам, целевым учреждениям и некоммерческим объединениям. ”Учитывая задачи и компетенции государственных учреждений и местных самоуправлений, вопрос доступности в зданиях общественного сектора мог бы быть решен гораздо лучше,” — прокомментировал главный специалист по доступности Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Кайдо-Аллан Лайнурм. ”Хорошая новость заключается в том, что эту проблему начинают осознавать и заниматься ее решением. Очень многое для этого могут сделать местные самоуправления, в чью компетенцию входит выдача условий проектирования, а также разрешений на строительство и использование объектов. Если мы сможем организовать эффективную работу таких фильтров, то в будущем жизненная среда, окружающая нас, станет намного удобнее для передвижения”.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора осуществляет контроль за выполнением требований к доступности общественных зданий для различных групп населения с 2018 года. Требования к доступности зданий определены постановлениями, принадлежащими Закону о строительстве, начиная с 2002 года. Они были обновлены в 2018 году, и, начиная с 2018 года, под государственный надзор попали все здания или их части, в которых оказываются общественные услуги. Такими зданиями являются, например, школы, детские сады, дома призрения, центры семейных врачей, больницы, здания волостных правлений, спортивные центры, а также все предприятия общественного питания, торговые и культурные центры, оказывающие услуги для широкой общественности, вне зависимости от формы собственности.

Для того, чтобы лучше оценить доступность здания и соответствие правовым актам на этот счет, на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора можно найти и скачать анкеты для самостоятельной оценки, при составлении которых учитывались только требования, прописанные в законе. Анкета является хорошим подспорьем для архитекторов, строителей и владельцев зданий, и поможет грамотно оценить доступность здания уже на этапе планирования и строительства. Если все требования, указанные в анкете, выполнены, то можно уверенно говорить о том, что требования к доступности выполнены корректно. С материалами (на эстонском языке) можно ознакомиться здесь.

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