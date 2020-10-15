Департамент выявил серьезные нарушения с доступностью общественных зданий

В недавно опубликованном отчете о проверке доступности общественных зданий в 2019 году приведены несколько моментов, заслуживающих внимания — например, тот факт, что осведомленность владельцев зданий о доступности для различных групп населения и о связанных с ней требованиях расценивается как низкая. Всего было проведено 69 производственных проверок в зданиях, в которых оказываются общественные услуги, и требования по доступности в полном объеме не были соблюдены ни в одном из них. Больше всего недостатков было зафиксировано при проверке лестниц, пандусов, поручней и туалетов для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Часто решения для обеспечения доступности либо отсутствовали, либо были осуществлены неудобно для некоторых групп населения.

”Потерпевшие в данной ситуации — это не только десятки тысяч детей и родителей, но и все люди, которым нужна помощь для передвижения — люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди с временными ограничениями из-за нарушений здоровья, опекуны людей с ограниченными возможностями,” — рассказал директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Каур Каяк. ”Обеспечение доступности улучшает качество жизни всех групп населения. Наша жизненная среда должна становиться более доступной и свободной от препятствий как для жильцов, так и для гостей. Вместе с общественными зданиями, больше внимания должно быть обращено и на жилые здания — нужно сделать и их более доступными, а при постройке новых строений нужно учитывать нормы и требования по доступности уже на стадии планировки”.

Степень выполнения требований к доступности не зависела от формы собственности. Доступность зданий общественных учреждений и местных самоуправлений была сравнима с доступностью зданий, принадлежащих акционерным обществам, целевым учреждениям и некоммерческим объединениям. ”Учитывая задачи и компетенции государственных учреждений и местных самоуправлений, вопрос доступности в зданиях общественного сектора мог бы быть решен гораздо лучше,” — прокомментировал главный специалист по доступности Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Кайдо-Аллан Лайнурм. ”Хорошая новость заключается в том, что эту проблему начинают осознавать и заниматься ее решением. Очень многое для этого могут сделать местные самоуправления, в чью компетенцию входит выдача условий проектирования, а также разрешений на строительство и использование объектов. Если мы сможем организовать эффективную работу таких фильтров, то в будущем жизненная среда, окружающая нас, станет намного удобнее для передвижения”.