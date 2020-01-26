Департамент вынес рыбакам предупреждение за причинение мучений миноге

История имела продолжение: 25 ноября 2019 года MTÜ Loomus подало в Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja Toiduamet — VTA) заявление на основании материалов программы и приведенных в статье газеты Maaleht данных.

В телепрограмме продемонстрировали мучение миноги: на протяжении 11 минут было показано, как рыбак посыпает находящуюся в ящике миногу 300 граммами соли и начинает большим стержнем перемешивать. Это необходимо для того, чтобы "сошла горькая слизь".

НКО Loomus проконсультировалось у зоолога Алексея Туровского, который подтвердил, что подобное поведение в отношении животных является очень жестоким. Как пояснил Туровский, соль ужасно обжигает миногу, ее слизистые железы практически закрываются. В результате животные перестают быть скользкими и слизкими, и их легче брать в руки.

Так же поступают и с другими скользким животными, например с угрем.

Ветеринарно-пищевой департамент ознакомился с поданным заявлением и видеозаписью, но дела на их основании не возбудил.

Департамент отметил, что такой способ используется рыбаками в течение многих тысяч лет. В то же время VTA согласился, что его в самом деле можно считать для животных вредным. И ограничился устным предупреждением.