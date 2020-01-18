18.01.2020, 13:10

Департамент: волшебных средств для обуздания пьяных водителей нет. Алкоголик в тюрьме здоровым не станет

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Леннарт Кяэмер, Maaleht
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Maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna juhataja Erik Ernits.
Maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna juhataja Erik Ernits.Foto: Jaanus Lensment

"Зависимые от алкоголя — больные люди и не могут в пьяном виде контролировать свои действия. Они первым делом нуждаются в лечении, после чего есть смысл говорить о безопасном поведении на дороге", — считает начальник отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс.

По словам Эрнитса, тюремное наказание пьянство за рулем не искоренит, а лишь отложит. Лишение водительских прав также не помогает, потому что пьяный легко может и без прав сесть за управление автомобилем. Здесь требуется более действенное вмешательство: лечение от алкоголизма, вводимый по решению суда контроль поведения, поддержка общества и близких и другие виды давления с целью заставить человека отказаться от опасных действий.

Одним из решений может стать система штрафных баллов, возможность применения которой в настоящий момент изучается. Целью системы является как можно более раннее вмешательство и использование на первом этапе более простых мер воздействия, чтобы водитель не садился за руль в нетрезвом состоянии.

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Система штрафных баллов облегчит выявление закоренелых нарушителей, но для воздействия на них нужно использовать гораздо более специфические меры.

"Например, страдающие алкогольной зависимостью, которые являются больными людьми и не в состоянии контролировать свои действия, нуждаются в первую очередь в реабилитации и только затем есть смысл говорить о более безопасном поведение на дороге", — пояснил Эрнитс.

Эрнитс выделяет три этапа для вмешательства.

1. Предупреждение опасного поведения

Сюда относится воспитание культуры вождения, превентивная деятельность, обучение, дорожный надзор и общая политика в сфере применения наказаний. Точнее — их совместное влияние. Чем эффективнее оно будет, тем меньше окажется тех водителей, которые вообще когда-либо сядут в пьяном виде за руль.

2. Раннее реагирование и поддержка в коррекции поведения

Эти меры должны быть направлены на водителя, который попал в поле зрения как опасный участник дорожного движения. На этом этапе вмешательство уже существенно сложнее, но нужно различать: ошибся водитель случайно или у него есть склонность к опасному поведению на дороге.

Такому участнику дорожного движения нужно предложить дополнительную поддержку, чтобы он осознал опасность своего поведения и был бы готов его исправить. Последнее очень важно — водитель должен быть сам готов измениться.

На данном этапе применяется лечение от зависимости и уже упомянутая система штрафных баллов. Сегодня также в рамках этого этапа работает система первичных водительских прав и обучение с целью восстановления водительских навыков.

3. Снижение вероятности опасных ситуаций и вредных последствий

Тех водителей, которые склонны, садясь за руль, ставить в опасность свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих людей, нужно отстранить от управления автомобилем. Это сделать тяжелее всего.

Как было сказано, изъятие водительских прав не означает, что человек в пьяном виде не сядет за руль.

Конфискация транспортного средства может стать, конечно, более эффективным средством, но всё равно оставляет нарушителю возможность использовать какую-либо другую машину.

Реальное тюремное заключение является исключительно мерой наказания, которая не несет воспитательного воздействия. После освобождения человек может продолжить вести себя в прежнем духе.

На практике известно довольно мало мер, которые можно было бы использовать для того, чтобы образумить закоренелых нарушителей, поэтому нужно стараться делать это на предыдущих этапах, чтобы неисправимых в конечном итоге появлялось как можно меньше.
С отъявленными нарушителями нужно заниматься строго персонально.

Разумеется, стоит подчеркнуть: если кто-то садится на пьяную голову за руль, то надо этому воспрепятствовать. Если не получилось или невозможно — не бояться сообщить полиции.

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