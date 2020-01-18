Департамент: волшебных средств для обуздания пьяных водителей нет. Алкоголик в тюрьме здоровым не станет

Эти меры должны быть направлены на водителя, который попал в поле зрения как опасный участник дорожного движения. На этом этапе вмешательство уже существенно сложнее, но нужно различать: ошибся водитель случайно или у него есть склонность к опасному поведению на дороге.
Такому участнику дорожного движения нужно предложить дополнительную поддержку, чтобы он осознал опасность своего поведения и был бы готов его исправить. Последнее очень важно — водитель должен быть сам готов измениться.
На данном этапе применяется лечение от зависимости и уже упомянутая система штрафных баллов. Сегодня также в рамках этого этапа работает система первичных водительских прав и обучение с целью восстановления водительских навыков.
3. Снижение вероятности опасных ситуаций и вредных последствий
Тех водителей, которые склонны, садясь за руль, ставить в опасность свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих людей, нужно отстранить от управления автомобилем. Это сделать тяжелее всего.
Как было сказано, изъятие водительских прав не означает, что человек в пьяном виде не сядет за руль.
Конфискация транспортного средства может стать, конечно, более эффективным средством, но всё равно оставляет нарушителю возможность использовать какую-либо другую машину.
Реальное тюремное заключение является исключительно мерой наказания, которая не несет воспитательного воздействия. После освобождения человек может продолжить вести себя в прежнем духе.
На практике известно довольно мало мер, которые можно было бы использовать для того, чтобы образумить закоренелых нарушителей, поэтому нужно стараться делать это на предыдущих этапах, чтобы неисправимых в конечном итоге появлялось как можно меньше.
С отъявленными нарушителями нужно заниматься строго персонально.
Разумеется, стоит подчеркнуть: если кто-то садится на пьяную голову за руль, то надо этому воспрепятствовать. Если не получилось или невозможно — не бояться сообщить полиции.
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