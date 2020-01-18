Департамент: волшебных средств для обуздания пьяных водителей нет. Алкоголик в тюрьме здоровым не станет

По словам Эрнитса, тюремное наказание пьянство за рулем не искоренит, а лишь отложит. Лишение водительских прав также не помогает, потому что пьяный легко может и без прав сесть за управление автомобилем. Здесь требуется более действенное вмешательство: лечение от алкоголизма, вводимый по решению суда контроль поведения, поддержка общества и близких и другие виды давления с целью заставить человека отказаться от опасных действий.

Одним из решений может стать система штрафных баллов, возможность применения которой в настоящий момент изучается. Целью системы является как можно более раннее вмешательство и использование на первом этапе более простых мер воздействия, чтобы водитель не садился за руль в нетрезвом состоянии.

Система штрафных баллов облегчит выявление закоренелых нарушителей, но для воздействия на них нужно использовать гораздо более специфические меры.

"Например, страдающие алкогольной зависимостью, которые являются больными людьми и не в состоянии контролировать свои действия, нуждаются в первую очередь в реабилитации и только затем есть смысл говорить о более безопасном поведение на дороге", — пояснил Эрнитс.

Эрнитс выделяет три этапа для вмешательства.

1. Предупреждение опасного поведения

Сюда относится воспитание культуры вождения, превентивная деятельность, обучение, дорожный надзор и общая политика в сфере применения наказаний. Точнее — их совместное влияние. Чем эффективнее оно будет, тем меньше окажется тех водителей, которые вообще когда-либо сядут в пьяном виде за руль.

2. Раннее реагирование и поддержка в коррекции поведения