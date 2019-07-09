Департамент — водителям: когда Лаагна теэ будет закрыта, используйте для объезда Питерское шоссе(1)
Завтра на Лаагна теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, которые внесут существенные изменения в организацию дорожного движения.
Завтра на Лаагна теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, которые внесут существенные изменения в организацию дорожного движения.
По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, водители могут для объезда использовать улицу Пунане, Петербургское и Нарвское шоссе. Будут установлены также соответствующие таблички с указанием возможных путей объезда.
”Мы советуем использовать Петербургское шоссе, а если вам надо ехать в Мустамяэ или Ыйсмяэ, то можно рассмотреть в качестве варианта и Смуули теэ и Суур-Сыямяэ”, — сказал он Delfi.
”Начиная с момента закрытия в транспортном департаменте будет работать штаб, который будет постоянно следить за ситуацией на дорогах и оперативно передавать информацию и рекомендации относительно путей объезда. При необходимости внесем изменения в организацию дорожного движения и будем в режиме реального времени передавать информацию на странице нашего партнера Waze”.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Турции имама уволили за любовь к рок-музыке
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Российские прилавки заполонила ядовитая черешня