Департамент — водителям: когда Лаагна теэ будет закрыта, используйте для объезда Питерское шоссе(2)
Завтра на Лаагна теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, которые внесут существенные изменения в организацию дорожного движения.
Завтра на Лаагна теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, которые внесут существенные изменения в организацию дорожного движения.
По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, водители могут для объезда использовать улицу Пунане, Петербургское и Нарвское шоссе. Будут установлены также соответствующие таблички с указанием возможных путей объезда.
”Мы советуем использовать Петербургское шоссе, а если вам надо ехать в Мустамяэ или Ыйсмяэ, то можно рассмотреть в качестве варианта и Смуули теэ и Суур-Сыямяэ”, — сказал он Delfi.
”Начиная с момента закрытия в транспортном департаменте будет работать штаб, который будет постоянно следить за ситуацией на дорогах и оперативно передавать информацию и рекомендации относительно путей объезда. При необходимости внесем изменения в организацию дорожного движения и будем в режиме реального времени передавать информацию на странице нашего партнера Waze”.
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