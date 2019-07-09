09.07.2019, 13:30

Департамент — водителям: когда Лаагна теэ будет закрыта, используйте для объезда Питерское шоссе

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rus.delfi.ee
EST 17
Laagna tee
Laagna teeFoto: Ilmar Saabas

Завтра на Лаагна теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, которые внесут существенные изменения в организацию дорожного движения.

По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, водители могут для объезда использовать улицу Пунане, Петербургское и Нарвское шоссе. Будут установлены также соответствующие таблички с указанием возможных путей объезда.

”Мы советуем использовать Петербургское шоссе, а если вам надо ехать в Мустамяэ или Ыйсмяэ, то можно рассмотреть в качестве варианта и Смуули теэ и Суур-Сыямяэ”, — сказал он Delfi.

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”Начиная с момента закрытия в транспортном департаменте будет работать штаб, который будет постоянно следить за ситуацией на дорогах и оперативно передавать информацию и рекомендации относительно путей объезда. При необходимости внесем изменения в организацию дорожного движения и будем в режиме реального времени передавать информацию на странице нашего партнера Waze”.

Смотрите на карте, как изменится движение в Ласнамяэ.

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