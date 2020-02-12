Департамент внешней разведки: самую серьезную угрозу для Эстонии по-прежнему представляет Россия

”Мир не стал более безопасным, скорее наоборот. Основные внешние источники опасности для Эстонии остались прежними. Прежде всего, для нас представляет угрозу наше соседнее государство — Россия, руководство которого показывает агрессию в отношении демократичного мирового уклада”, — отметил директор департамента Микк Марран.

”Россия продолжает укрепление военного потенциала в направлении Европы. В непосредственной близости от Эстонии, Латвии и Литвы военный перевес на стороне России. К примеру, ни одна страна НАТО в целой Европе не располагает ракетными комплексами, которые можно было бы сопоставить с баллистическими ракетами ”Искандер”, установленными Россией возде границ Эстонии и Латвии”, — сказал Марран.

При этом, по его совам, угроза военного нападения России на Эстонию на настоящий момент незначительна, однако это может измениться.

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