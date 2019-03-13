13.03.2019, 09:10

Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ

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Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ
Foto: Pressimaterjal, Ekspress Meedias

Вчера Департамент внешней разведки представил свой ежегодный рапорт, в котором в качестве одной из угроз безопасности назвал российские гражданские и исследовательские суда.

В рапорте отмечается, что спецслужбы стран ЕС и НАТО уже давно следят за поведением российских гражданских судов. Если ранее внимание привлекали именно исследовательские суда, то в последнее время в орбиту внимания все чаще попадают обычные гражданские суда.

Странное поведение гражданских судов выражается в попытках проникнуть в зоны действия военных учений других стран или на иные закрытие территории. Участились случаи проникновения в иностранные территориальные воды под предлогом необходимости укрыться от шторма или устранить техническую неисправность.

В документе говорится, что действия российских гражданско-исследовательских судов в последнее десятилетие можно назвать вызывающим. Вхождение в чужие территориальные воды происходит на основании формальных ходатайств, исследовательские работы ведутся в обстановке полусекретности и в тех регионах, о которых не заявлялось; исследования часто касаются подводных коммуникаций принимающего государства и важных с военной и экономической точки зрения зон. Экипаж российских исследовательских судов, как правило, избегает контактов с учеными принимающей стороны.

В рапорте отмечается, что в качестве пережитка советского прошлого все принадлежащие российским госучреждениям и предприятиям суда, которые ходят под флагом РФ, числятся в резерве на случай мобилизации. На учениях проходят тренировки по их реорганизации в подсобные суда военного флота.

Более того, для экипажей всех принадлежащих российским госучреждениям и предприятиям судов, которые ходят под флагом РФ, до сих пор обязательна боевая выучка. Судовладельцы и экипажи должны быть готовы в любой момент встать на исполнение государственных задач, вне зависимости от того, в какой географической точке они находятся. Также в 2015 году Россия запустила Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), согласно которой все гражданские ведомственные и плавающие под флагом РФ суда обязаны собирать и передавать информацию об обстановке на воде и в портах других стран.

Новым и быстроразвивающимся направлением является использование российских гражданских судов в пропагандистских целях. На выполнение этой задачи брошены принадлежащие государству или образовательным учреждениям парусники, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру. Подобные регаты сопровождаются мероприятиями для местного русскоязычного населения, пропагандистскими постановками отдельных исторических эпизодов, миссионерской работой РПЦ.

Особенное внимание уделяется посещающим суда политикам, бизнесменам, чиновникам. В качестве яркого примера приводится частый гость Таллиннских дней моря — учебное парусное судно ”Мир”, на борту которого располагается стационарный центр фонда ”Русский мир”.

Таким образом, гражданские суда служат российским государственным структурам своего рода подспорьем. Государство в любое время может привлечь их к сбору информации, исполнению военных целей или организации тайных операций.

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