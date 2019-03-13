Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ

В рапорте отмечается, что спецслужбы стран ЕС и НАТО уже давно следят за поведением российских гражданских судов. Если ранее внимание привлекали именно исследовательские суда, то в последнее время в орбиту внимания все чаще попадают обычные гражданские суда.

Странное поведение гражданских судов выражается в попытках проникнуть в зоны действия военных учений других стран или на иные закрытие территории. Участились случаи проникновения в иностранные территориальные воды под предлогом необходимости укрыться от шторма или устранить техническую неисправность.

В документе говорится, что действия российских гражданско-исследовательских судов в последнее десятилетие можно назвать вызывающим. Вхождение в чужие территориальные воды происходит на основании формальных ходатайств, исследовательские работы ведутся в обстановке полусекретности и в тех регионах, о которых не заявлялось; исследования часто касаются подводных коммуникаций принимающего государства и важных с военной и экономической точки зрения зон. Экипаж российских исследовательских судов, как правило, избегает контактов с учеными принимающей стороны.

В рапорте отмечается, что в качестве пережитка советского прошлого все принадлежащие российским госучреждениям и предприятиям суда, которые ходят под флагом РФ, числятся в резерве на случай мобилизации. На учениях проходят тренировки по их реорганизации в подсобные суда военного флота.