Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ

Более того, для экипажей всех принадлежащих российским госучреждениям и предприятиям судов, которые ходят под флагом РФ, до сих пор обязательна боевая выучка. Судовладельцы и экипажи должны быть готовы в любой момент встать на исполнение государственных задач, вне зависимости от того, в какой географической точке они находятся. Также в 2015 году Россия запустила Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), согласно которой все гражданские ведомственные и плавающие под флагом РФ суда обязаны собирать и передавать информацию об обстановке на воде и в портах других стран.
Новым и быстроразвивающимся направлением является использование российских гражданских судов в пропагандистских целях. На выполнение этой задачи брошены принадлежащие государству или образовательным учреждениям парусники, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру. Подобные регаты сопровождаются мероприятиями для местного русскоязычного населения, пропагандистскими постановками отдельных исторических эпизодов, миссионерской работой РПЦ.
Особенное внимание уделяется посещающим суда политикам, бизнесменам, чиновникам. В качестве яркого примера приводится частый гость Таллиннских дней моря — учебное парусное судно ”Мир”, на борту которого располагается стационарный центр фонда ”Русский мир”.
Таким образом, гражданские суда служат российским государственным структурам своего рода подспорьем. Государство в любое время может привлечь их к сбору информации, исполнению военных целей или организации тайных операций.