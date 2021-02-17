17.02.2021, 14:25

Департамент внешней разведки: режим Путина пытается воспользоваться обстановкой пандемии

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Департамент внешней разведки: режим Путина пытается воспользоваться обстановкой пандемии
Департамент внешней разведки

Пандемия коронавируса не изменила картину угроз Эстонии, но предоставляет авторитарным государствам новые возможности для мероприятий воздействия, говорится в опубликованном сегодня отчете Департамента внешней разведки.

По данным Департамента внешней разведки, потенциальной угрозой для Эстонии остается авторитарная Россия.

”Пандемия коронавируса не сократила активности и амбиций режима Путина”, — сказал генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран на презентации отчета. ”Скорее, мы видим попытку воспользоваться обстановкой пандемии”.

Марран рассказал, как Россия вела кампанию против западных вакцин от коронавируса. ”Российские спецслужбы распространяли искаженную информацию и откровенную ложь о западных вакцинах. Особенно сильно активизировалась российская военная разведка, распространяя сообщения о том, что коронавирус является биологическим оружием Соединенных Штатов”, — сказал Марран.

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По оценке Департамента внешней разведки, Россия продолжает представлять потенциальную военную угрозу для Эстонии.

”В 2021 году прямой угрозы для Эстонской Республики мы не видим, но мы не можем полностью исключить неверную оценку России в отношении функционирования НАТО или самостоятельной обороноспособности Эстонии”, — сказал Марран.

Несмотря на распространение вируса, российские вооруженные силы продолжают учения в обычном темпе. ”На крупных учениях этого года ”Запад” Россия снова будет отрабатывать военные действия против НАТО, и учения будут проходить в непосредственной близости от нас”, — сказал Марран. По его словам, кульминация учений наступит в конце лета, когда Россия сосредоточит десятки тысяч военнослужащих у границ Эстонии и участятся полеты российской военной авиации.

Департамент внешней разведки также пишет в отчете о внешней политике Китая, которую департамент оценивает как все более враждебную.
”Китай призывает страны к более тесному сотрудничеству, но это сопровождается сильным самоутверждением, и сотрудничество ведется только на условиях Пекина”, — сказал Марран. Чтобы повлиять на западные страны, Китай использует, среди прочего, западные информационные каналы.

Отчет Департамента внешней разведки также затрагивает внутреннюю политику, экономику, внешнюю политику в соседнем регионе и Африке, а также деятельность спецслужб России.
Отчет можно скачать с сайта Департамента внешней разведки.

Департамент внешней разведки публикует отчет ”Эстония в международной среде безопасности” с 2016 года с целью предоставить общественности надежную и всестороннюю оценку внешних угроз Эстонии. Подобные отчеты публикуют, в частности, разведывательные ведомства Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов и Литвы.

Департамент внешней разведки — это ведомство безопасности, действующее под управлением Министерства обороны, которое собирает, анализирует и передает разведывательную информацию с целью защиты Эстонии от внешних угроз безопасности.

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