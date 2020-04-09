Департамент статистики рассказал о методе, который используют для анализа данных о передвижении людей

Сократились пройденные за день расстояния и уменьшилось число совершаемых передвижений. Скорректированные сводные данные анализа показали, что численность остающихся по месту своего основного местонахождения людей выросла на 16 процентных пунктов, или дополнительно около 200 000 человек.

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, по заказу кризисной комиссии департамент проанализировал, насколько после введения чрезвычайного положения люди стараются меньше передвигаться. ”Из анализа передвижения людей выяснилось, что в условиях чрезвычайного положения жители Эстонии находятся по месту своего основного местонахождения в среднем 20 часов в сутки, пройденные за день расстояния сократились с прежних 27,5 км в день до 17,6 км, а число совершаемых в течение дня передвижений за пределы своего основного местонахождения уменьшилось с 1,8 до 1,5”, — сказал Мяги.

”В конце марта на передвижение в публичных местах были введены дополнительные ограничения, и из анализа выяснилось, что по сравнению с первыми неделями после введения чрезвычайного положения, когда передвижение уменьшилось, дополнительные ограничения заметного влияния на передвижение не оказали”, — добавил Мяги.

Ознакомиться с картой анализа передвижения можно на сайте Департамента статистики.

Для анализа передвижения Департамент статистики использовал предоставленные операторами мобильной связи сводные таблицы и на их основе рассчитал уровень оседлости по всей Эстонии. В анализе не использовались данные клиентов в режиме реального времени, речь идет только о консолидированных анонимных данных, и на основании таких анонимных данных определить или проанализировать схему передвижения конкретных людей невозможно.

Четыре недели назад в Эстонии было введено чрезвычайное положение, в результате которого были закрыты школы, приостановлена деятельность культурных учреждений и ограничено судоходство. В последующие недели были введены дополнительные карантинные меры и закрыты торговые центры.

В результате анализа передвижения, проведенного в сотрудничестве Департамента статистики, операторов мобильной связи, Госканцелярии, Департамента здоровья, Инспекции по защите данных, различных министерств, Информационно-технологического центра Министерства финансов и предприятия Positium, кризисной комиссии предоставляется текущий обзор ситуации, который послужит одним из аргументов при рассмотрении дальнейших возможных шагов для постепенной отмены ограничительных мер. Составление анализа передвижения продолжится до окончания чрезвычайного положения.