Департамент статистики проводит среди жителей Эстонии исследование использования времени

В первую неделю декабря Департамент статистики приступил к проведению очередного «Исследования использования времени», которое проводится каждые десять лет и продлится до 2021 года. У жителей не младше десяти лет собираются данные об использовании времени, местах проведения досуга и способах передвижения.
Данные ”Исследования использования времени” собираются и изучаются для оценивания качества жизни и общего благополучия населения. Исследование охватывает как участие на рынке труда, потребительское поведение, проведение досуга и семейные отношения, так и изменения в составе домохозяйства, благополучии населения и общественных позициях. Исследование позволяет рассматривать изменения, происходящие в рамках неоплачиваемой работы (работа по хозяйству), которая зачастую остается в тени. Поиск баланса между оплачиваемой работой и домашним трудом и их справедливое распределение является одной из наиболее изученных областей в использовании времени. Полученные данные используются для развития политики трудовой занятости, семейной политики и других социальных сфер.
В рамках исследования будут опрошены все члены примерно 7500 домохозяйств, отобранные методом случайной выборки из числа жителей Эстонии. Каждое лицо, попавшее в выборку, влечет за собой домохозяйство. Интервьюеры Департамента статистики проводят опрос главы семьи и всех членов домохозяйства возрасте не младше 10 лет. Участникам исследования также предстоит отмечать в специальном дневнике на протяжении двух определенных дней все свои действия и в недельном дневнике отмечать на протяжении одной недели свои рабочие часы.
В Эстонии ”Исследование использования времени” проводится в третий раз. Исследование координирует статистическая служба Европейского союза (Eurostat). В 2020 году оно будет проводится на основании аналогичной методики во многих государствах Европы. Полученные в ходе исследования данные будут опубликованы во второй половине 2021 года в статистической базе данных Департамента статистики.
Появились подробности жестокого убийства туристки
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева