Департамент статистики проводит среди жителей Эстонии исследование использования времени

Данные ”Исследования использования времени” собираются и изучаются для оценивания качества жизни и общего благополучия населения. Исследование охватывает как участие на рынке труда, потребительское поведение, проведение досуга и семейные отношения, так и изменения в составе домохозяйства, благополучии населения и общественных позициях. Исследование позволяет рассматривать изменения, происходящие в рамках неоплачиваемой работы (работа по хозяйству), которая зачастую остается в тени. Поиск баланса между оплачиваемой работой и домашним трудом и их справедливое распределение является одной из наиболее изученных областей в использовании времени. Полученные данные используются для развития политики трудовой занятости, семейной политики и других социальных сфер.

В рамках исследования будут опрошены все члены примерно 7500 домохозяйств, отобранные методом случайной выборки из числа жителей Эстонии. Каждое лицо, попавшее в выборку, влечет за собой домохозяйство. Интервьюеры Департамента статистики проводят опрос главы семьи и всех членов домохозяйства возрасте не младше 10 лет. Участникам исследования также предстоит отмечать в специальном дневнике на протяжении двух определенных дней все свои действия и в недельном дневнике отмечать на протяжении одной недели свои рабочие часы.