Департамент статистики опубликовал сборник о благополучии детей

На Международной конференции в Тарту представлен подготовленный Департаментом статистики сборник ”Субъективное благополучие детей в местном и международном аспекте”, цель которого показать сложность в понимании благополучия детей.
27-29 августа в Тарту проводится седьмая в рамках ISCI международная конференция (rahvusvaheline konverents), посвященная благополучию детей. В день открытия конференции был представлен подготовленный Департаментом статистики сборник, публикуемый как сетевое издание на эстонском и английском языках. Сборник составлен на основе сведений, полученных от самих детей, и позволяющих лучше понять и оценить их положение. Сборник содержит также определенный посыл для формирующих политику деятелей и призван помочь в выполнении обязательств, исходящих из Конвенции о защите прав ребенка.
Представленный в сборнике анализ базируется как на данных квалитативных исследований, государственной статистике, международной базе данных ISCWeB, так и свежих данных мониторинга благополучия и прав детей. Помимо авторов сборника из Эстонии, в его составлении участвовали четыре специалиста международной сети исследования индикаторов благополучия детей, привлечение которых придает сборнику международную перспективу. Авторы концентрируются на субъективном понимании детьми понятия благополучие и полученных от детей сведениях, а также на сравнении с международными данными. При этом не оставлены без внимания и темы, затрагивающие только детей Эстонии. Сборник редактировали Дагмар Кутсар из Тартуского университета в сотрудничестве с Кадри Райд из Департамента статистики.
Из сборника следует, что с мнением детей в семьях считаются, и их привлекают к принятию решений. Возможность такого же активного участия в школах, скорее, является менее распространенной традицией. Школой и учителями в среднем более довольны дети, которые учатся в школах с небольшим количеством учеников. Учащиеся маленьких классов также оценивают школу более позитивно. Среди учеников Эстонии удовлетворенность школой наиболее высока именно среди младших.
Подводя итоги, авторы полагают, что связанные с детьми темы недостаточно рассматривать с точки зрения взрослых — огромное значение собственного благополучия имеет оценка самих детей. При этом оценивание ситуации со стороны детей и взрослых дополняет друг друга и помогает получить более четкую картину о положении детей как для специалистов, занимающихся с детьми, так и формирующих политику деятелей.
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери