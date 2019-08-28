Департамент статистики опубликовал сборник о благополучии детей

27-29 августа в Тарту проводится седьмая в рамках ISCI международная конференция (rahvusvaheline konverents), посвященная благополучию детей. В день открытия конференции был представлен подготовленный Департаментом статистики сборник, публикуемый как сетевое издание на эстонском и английском языках. Сборник составлен на основе сведений, полученных от самих детей, и позволяющих лучше понять и оценить их положение. Сборник содержит также определенный посыл для формирующих политику деятелей и призван помочь в выполнении обязательств, исходящих из Конвенции о защите прав ребенка.

Представленный в сборнике анализ базируется как на данных квалитативных исследований, государственной статистике, международной базе данных ISCWeB, так и свежих данных мониторинга благополучия и прав детей. Помимо авторов сборника из Эстонии, в его составлении участвовали четыре специалиста международной сети исследования индикаторов благополучия детей, привлечение которых придает сборнику международную перспективу. Авторы концентрируются на субъективном понимании детьми понятия благополучие и полученных от детей сведениях, а также на сравнении с международными данными. При этом не оставлены без внимания и темы, затрагивающие только детей Эстонии. Сборник редактировали Дагмар Кутсар из Тартуского университета в сотрудничестве с Кадри Райд из Департамента статистики.