03.12.2019, 20:45

Департамент статистики обнародовал результаты второй пробной переписи населения

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Arvutis
ArvutisFoto: Tiit Blaat

Во вторник, 3 декабря, Департамент статистики ознакомил правительственную комиссию по переписи (VVLK) с результатами второй пробной переписи населения и жилых помещений и представил возможный метод проведения предстоящей переписи в 2021 году.

Начиная с 2010 года Департамент статистики проводил в соответствии со статистической программой и в сотрудничестве с учеными и международными экспертами подготовительные работы по переходу на проведение в 2021 году переписи на базе данных регистров. Для оценивания метода были проведены две пробные переписи, из них первая состоялась в 2016 году. Целью второй пробной переписи, проходившей в этом году, было оценивание качества обязательных для переписи признаков и методики проведения переписи на базе регистров.

Представляя результаты второй пробной переписи, Департамент статистики отметил, что все сформированные признаки переписи соответствуют международным требованиям к качеству. ”Из регистров Эстонии мы можем получить обязательную для государств Европейского союза информацию по переписи”, — сказал генеральный директор Департамента статистики Март Мяги.

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Опираясь на результаты и качество второй пробной переписи, Департамент статистики представил правительственной комиссии по переписи (VVLK) возможный подходящий метод проведения предстоящей в 2021 году переписи. В конце октября комиссия утвердила признаки переписи, среди которых также имеются признаки, исходящие из потребностей учёных и потребителей Эстонии. Относительно этих признаков данных в регистрах нет, поэтому Департамент статистики взвешивает решение о проведении комбинированной переписи на базе регистров.

”Относительно дополнительных признаков программы переписи — вероисповедания, здоровья, различия фактического и зарегистрированного места жительства, самостоятельно выученных иностранных языков — данных в регистрах нет и их предстоит получить в ходе исследования непосредственно от самих людей”, — пояснил Мяги необходимость использования при переписи исследования.

Мяги отметил, что Департамент статистики должен принять решение относительно метода проведения переписи в течение этого года. При выборе метода определяющей является также его стоимость. ”В течение последних десяти лет расходы Эстонии на подготовку проведения переписи составили около 16 миллионов евро, из которых примерно половина пошла министерствам на развитие регистров, — сказал гендиректор. ”Развитие регистров — это большая работа, и ее положительные результаты мы увидели во время второй пробной переписи. При комбинировании данных регистров с выборочным исследованием к стоимости переписи добавятся 3–5 миллионов евро и эти деньги на следующие три года правительство ЭР уже обещало выделить. Этот метод рекомендует также Совет по статистике, утвержденный правительством ЭР. Предложенное учёными сплошное исследование-опрос, или т.н. обычная перепись стоила бы дополнительных 11–13 миллионов евро”, — отметил Мяги.

Члены комиссии по переписи (VVLK) выразили пожелание, чтобы Департамент статистики представил также обзор о планах проведения переписи Правительству ЭР.

Перепись населения и жилых помещений является утвержденной Правительством ЭР статистической работой, методы и используемые источники которой Департамент статистики выбирает в соответствии с международными принципами.

Результаты второй пробной переписи можно посмотреть здесь.

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