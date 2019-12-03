Департамент статистики обнародовал результаты второй пробной переписи населения

Начиная с 2010 года Департамент статистики проводил в соответствии со статистической программой и в сотрудничестве с учеными и международными экспертами подготовительные работы по переходу на проведение в 2021 году переписи на базе данных регистров. Для оценивания метода были проведены две пробные переписи, из них первая состоялась в 2016 году. Целью второй пробной переписи, проходившей в этом году, было оценивание качества обязательных для переписи признаков и методики проведения переписи на базе регистров.

Представляя результаты второй пробной переписи, Департамент статистики отметил, что все сформированные признаки переписи соответствуют международным требованиям к качеству. ”Из регистров Эстонии мы можем получить обязательную для государств Европейского союза информацию по переписи”, — сказал генеральный директор Департамента статистики Март Мяги.

Опираясь на результаты и качество второй пробной переписи, Департамент статистики представил правительственной комиссии по переписи (VVLK) возможный подходящий метод проведения предстоящей в 2021 году переписи. В конце октября комиссия утвердила признаки переписи, среди которых также имеются признаки, исходящие из потребностей учёных и потребителей Эстонии. Относительно этих признаков данных в регистрах нет, поэтому Департамент статистики взвешивает решение о проведении комбинированной переписи на базе регистров.