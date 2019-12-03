Департамент статистики обнародовал результаты второй пробной переписи населения

”Относительно дополнительных признаков программы переписи — вероисповедания, здоровья, различия фактического и зарегистрированного места жительства, самостоятельно выученных иностранных языков — данных в регистрах нет и их предстоит получить в ходе исследования непосредственно от самих людей”, — пояснил Мяги необходимость использования при переписи исследования.
Мяги отметил, что Департамент статистики должен принять решение относительно метода проведения переписи в течение этого года. При выборе метода определяющей является также его стоимость. ”В течение последних десяти лет расходы Эстонии на подготовку проведения переписи составили около 16 миллионов евро, из которых примерно половина пошла министерствам на развитие регистров, — сказал гендиректор. ”Развитие регистров — это большая работа, и ее положительные результаты мы увидели во время второй пробной переписи. При комбинировании данных регистров с выборочным исследованием к стоимости переписи добавятся 3–5 миллионов евро и эти деньги на следующие три года правительство ЭР уже обещало выделить. Этот метод рекомендует также Совет по статистике, утвержденный правительством ЭР. Предложенное учёными сплошное исследование-опрос, или т.н. обычная перепись стоила бы дополнительных 11–13 миллионов евро”, — отметил Мяги.
Члены комиссии по переписи (VVLK) выразили пожелание, чтобы Департамент статистики представил также обзор о планах проведения переписи Правительству ЭР.
Перепись населения и жилых помещений является утвержденной Правительством ЭР статистической работой, методы и используемые источники которой Департамент статистики выбирает в соответствии с международными принципами.
Результаты второй пробной переписи можно посмотреть здесь.
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