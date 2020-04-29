Департамент статистики начинает публиковать еженедельные данные по количеству смертей

На прошлой неделе в Эстонии скончались 302 человека: 167 женщин и 135 мужчин. Больше всего умерших (155 человек) было в возрасте старше 80 лет, в возрастной группе 65–79 лет скончались 90 человек, а среди 65-летних из жизни ушли 57 человек.

Публикуемую статистику смертности можно сравнить по неделям за период до начала 2017 года, приведено также среднее количество смертей по неделям за десятилетие.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, публикуемая по неделям статистика дает возможность лучше отслеживать влияние на число смертей, например, коронавируса. ”Наряду с общим количеством важно также отслеживать, было ли при этом и какое изменение чиcла смертей по возрастным группам”, — сказала Таммур.

В этом году больше всего умерших — 335 жителей Эстонии — было в течение одной недели, с 9 до 15 марта. На протяжении года смертей обычно бывает больше в период с декабря по март и меньше среднего — в летние месяцы и в сентябре.

Число смертей среди жителей Эстонии по неделям, 2017–2020

График: Департамент статистики

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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