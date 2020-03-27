Департамент статистики: мы не будем следить за людьми

По утверждению Департамента статистики, начинающийся со следующей недели анализ передвижения эстонцев не сравним со слежкой.
"Речь не идет ни о слежке, ни о персонифицированных данных. Данные все абсолютно анонимизированы", — заверил генеральный директор Департамента статистики Март Мяги и отметил, что за передвижением людей не следят в режиме реального времени.
Специальная комиссия правительства поручила Департаменту статистики провести анализ передвижения, чтобы правительство получило четкую картину, действуют ли введенные ограничения на передвижение и в реальности.
"Мы сегодня утром пришли с мобильными операторами к соглашению, что по большей части эта работа пройдет у них дома, для того, чтобы обеспечить полную анонимность", — добавил он.
По словам Мяги, департамент в ходе анализа данных рассмотрит ситуацию до кризиса и после введения чрезвычайного положения и мер, чтобы узнать, остаются ли люди — и в том числе пожилые люди — в своем обычном районе передвижения.
Департамент статистики надеется начать анализ в течение следующей недели. Запуск процесса занял больше времени, чем планировалось, поскольку, по словам Мяги, мобильные операторы не были готовы к такой просьбе, их способность была на разном уровне.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Каким организациям придется приостановить деятельность
COVID-19 особо опасен для курильщиков! Важное заявление Минздрава
Названы смертельно опасные факторы при коронавирусе
Ученые смогли расшифровать происхождение коронавируса