Департамент статистики Эстонии пояснил, в чем для человека полезнее постоянное "летнее" время

Как говорит ведущий аналитик Департамента статистики Кая Сыстра, житель Эстонии в светлое время спит в среднем 365 часов (12,5% от 8-часового времени сна).

"При круглогодичном зимнем времени мы бы спали в светлое время 564 часа (19% от времени сна), а при постоянном летнем времени — 352 часа (12%). Поэтому для режима сна людей полезнее было бы круглогодичное летнее время, потому что тогда остается больше времени для сна в темное время суток", — пояснила Сыстра.

Исследование, проводимое Департаментом статистики каждые десять лет, дает представление о времени пробуждения и отхода ко сну жителей Эстонии. Из последнего исследования выясняется, что в случае людей в возрасте 10 лет и старше большая их часть (свыше 66%) спит в рабочие дня по меньшей мере до 7, в субботу — до 7.30 и в воскресенье — до 8 часов. Отход ко сну варьируется: 23-24 часа.

Напомним, что Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. Позиция Эстонии в этом вопросе до конца не определилась.