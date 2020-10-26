Департамент статистики Эстонии пояснил, в чем для человека полезнее постоянное "летнее" время(1)
В ночь на воскресенье мы перешли на зимнее время. Департамент статистики отмечает, что перевод стрелок часов заметно влияет на ритм нашего сна.
В ночь на воскресенье мы перешли на зимнее время. Департамент статистики отмечает, что перевод стрелок часов заметно влияет на ритм нашего сна.
Как говорит ведущий аналитик Департамента статистики Кая Сыстра, житель Эстонии в светлое время спит в среднем 365 часов (12,5% от 8-часового времени сна).
"При круглогодичном зимнем времени мы бы спали в светлое время 564 часа (19% от времени сна), а при постоянном летнем времени — 352 часа (12%). Поэтому для режима сна людей полезнее было бы круглогодичное летнее время, потому что тогда остается больше времени для сна в темное время суток", — пояснила Сыстра.
Исследование, проводимое Департаментом статистики каждые десять лет, дает представление о времени пробуждения и отхода ко сну жителей Эстонии. Из последнего исследования выясняется, что в случае людей в возрасте 10 лет и старше большая их часть (свыше 66%) спит в рабочие дня по меньшей мере до 7, в субботу — до 7.30 и в воскресенье — до 8 часов. Отход ко сну варьируется: 23-24 часа.
Напомним, что Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. Позиция Эстонии в этом вопросе до конца не определилась.
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