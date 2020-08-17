17.08.2020, 08:40

Департамент статистики: если вам предоставилась возможность выразить свое мнение, используйте эту возможность!


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Statistikaameti pressikonverents 04.07.17
Foto on illustratiivne.Foto: Raido Vint

Одна из задач Департамента статистики — собирать и предоставлять достоверную и объективную информацию об Эстонии. Однако не всегда существующих баз данных бывает для этого достаточно, и тогда приходится обращаться к жителям страны напрямую, чтобы получить важнейшие сведения непосредственно от самих людей, исходя из предпосылки сделать наше общество лучше.

Несмотря на то, что лето еще продолжается, Департамент статистики и сейчас проводит несколько исследований, в которые люди попадают случайным образом (методом случайной выборки). В отличие от переписи населения и жилых помещений, которая для всех является обязательной, участие в индивидуальном исследовании — добровольное. Однако, по мнению аналитиков Департамента статистики, если человек попал в выборку, его участие в исследовании должно быть элементарным и естественным делом, так же, как и понимание того, что полученная информация используется исключительно для производства государственной статистики и ни при каких условиях не передается третьим лицам.

Изменения начинаются с себя


”Каждый ответ имеет очень важное значение, поскольку жизненный путь и ситуация у каждого человека индивидуальная и неповторимая. Никто не может ответить за другого человека, поэтому отказ от участия в исследовании означает, что важнейшая часть целостной картины будет утеряна”, — отмечает ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Вооленс, в сферу ответственности которой входит исследование трудовой занятости и рабочей силы.

Исследование трудовой занятости и рабочей силы дает обзор ситуации на рынке труда и экономической активности жителей Эстонии. На основании полученных данных измеряются такие показатели, как трудовая занятость, безработица, условия труда и неактивность населения. ”Исследование охватывает население трудоспособного возраста, а также работников без официального оформления трудовых отношений и тех людей, которые свою безработицу не регистрировали. Это позволяет получить целостную картину рабочей силы”, — добавила Вооленс. Исследование трудовой занятости и рабочей силы, как и многие другие индивидуальные исследования, проводится на основе единой методики и в других государствах Европы, что дает возможность сравнивать показатели между странами.

В настоящий момент проводится также исследование культурных запросов и предпочтений, с помощью которого собираются данные о посещении учреждений культуры, ее доступности, культурных увлечениях и общего отношения к культуре, что позволяет получить объективную картину для принятия политических решений в этой области. Каждый попавший в выборку исследования человек представляет собой примерно сто жителей Эстонии, а значит у каждого респондента за спиной имеется не менее ста голосов, которые должны быть услышаны.

”Среди прочего это отличная возможность привлечь внимание к узким местам, с которыми люди сталкиваются. Если благодаря исследованию выяснится, что, например, некоторые виды культуры недоступны по причине дорогостоящих билетов, неподходящего времени работы учреждений или неудобного их месторасположения, то об этом, по крайней мере, будет сказано и государство получит сигнал о необходимости исправить ситуацию”, — пояснила аналитик Департамента статистики Кятхрин Рандоя.

Статистика помогает при вынесении важных решений


По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, исследование бюджета домохозяйств — это наилучшая возможность узнать о том, как составляется бюджет и ведутся расходы в домашних хозяйствах Эстонии. Кроме того, исследование позволяет также получить информацию, например, о составе домохозяйств, условиях проживания и покупках товаров длительного пользования. ”Данные по расходам домохозяйств используются также в расчетах ВВП и индекса потребительских цен, что во многом является показателем, характеризующим состояние дел и ориентиры в нашей экономике. Зачастую исследование берется за основу для анализа потребительских расходов и отслеживания тенденций расходов, совершаемых жителями Эстонии”, — уточнила Мюйрсоо.

В ходе исследования бюджета домохозяйства данные собираются посредством ведения дневника расходов и анкетирования. Для респондента это еще и возможность получить детальный обзор как своего личного, так и семейного бюджета. ”Участие в исследовании может иметь положительное влияние на формирование у людей финансовой грамотности — записанные расходы можно пересмотреть критическим взглядом. Так, у некоторых респондентов потом остается привычка регулярно вести семейный бюджет”, — добавила Мюйрсоо. Вместо того, чтобы относиться к ведению дневника расходов или в качестве его альтернативы собиранию чеков на покупки как хлопотному, на первый взгляд, занятию, требующему затрат времени, стоит взглянуть на участие в исследовании с точки зрения дальнейшей перспективы и оценить приобретаемый навык.

В трудное для экономики время основанные на исследованиях знания важны и для более точного оценивания влияния коронавируса на происходящее в обществе. Так, например, необходимо картографировать информацию о том, насколько много люди путешествуют и какие направления наиболее популярны. ”Даже если в период ограничений на передвижение или после него люди никуда не ездили, важно сообщить и эту информацию, а не оставлять опрос без ответов”, — говорит аналитик Департамента статистики Катрин Пыллуяэр, в сферу ответственности которой входит исследование туризма.

В начале кризисной ситуации, вызванной коронавирусом, многие люди не соглашались принимать участие в исследовании потому, что опасались возможных мер контроля, которые могли бы последовать после поездок в кризисные регионы. ”Это необоснованный страх, поскольку персональные данные никому не передаются. Если своими ответами жители помогают государству, то и государство должно помочь своим жителям. Таким образом, полученные в ходе исследования туризма данные позволяют выявить проблемы и спланировать деятельность по их решению. Влияние коронавируса на туристический сектор было очень серьезным, и от результатов исследования может зависеть как судьба рабочих мест сектора, так и размер выделяемой государством помощи”, — добавила Пыллуяэр.

В настоящий момент Департамент статистики проводит следующие индивидуальные исследования: исследование культурных запросов и предпочтений, исследование бюджета домохозяйств, исследование SHARE, исследование туризма, исследование трудовой занятости и рабочей силы и предварительное исследование трудовой занятости и рабочей силы.

Более подробно обо всех исследованиях можно прочесть (на эстонском языке) здесь.

В календаре публикаций Департамента статистики можно найти информацию о том, когда будут опубликованы данные, связанные с конкретной статистической работой.

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