Департамент статистики: если вам предоставилась возможность выразить свое мнение, используйте эту возможность!

Несмотря на то, что лето еще продолжается, Департамент статистики и сейчас проводит несколько исследований, в которые люди попадают случайным образом (методом случайной выборки). В отличие от переписи населения и жилых помещений, которая для всех является обязательной, участие в индивидуальном исследовании — добровольное. Однако, по мнению аналитиков Департамента статистики, если человек попал в выборку, его участие в исследовании должно быть элементарным и естественным делом, так же, как и понимание того, что полученная информация используется исключительно для производства государственной статистики и ни при каких условиях не передается третьим лицам.
Изменения начинаются с себя
”Каждый ответ имеет очень важное значение, поскольку жизненный путь и ситуация у каждого человека индивидуальная и неповторимая. Никто не может ответить за другого человека, поэтому отказ от участия в исследовании означает, что важнейшая часть целостной картины будет утеряна”, — отмечает ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Вооленс, в сферу ответственности которой входит исследование трудовой занятости и рабочей силы.
Исследование трудовой занятости и рабочей силы дает обзор ситуации на рынке труда и экономической активности жителей Эстонии. На основании полученных данных измеряются такие показатели, как трудовая занятость, безработица, условия труда и неактивность населения. ”Исследование охватывает население трудоспособного возраста, а также работников без официального оформления трудовых отношений и тех людей, которые свою безработицу не регистрировали. Это позволяет получить целостную картину рабочей силы”, — добавила Вооленс. Исследование трудовой занятости и рабочей силы, как и многие другие индивидуальные исследования, проводится на основе единой методики и в других государствах Европы, что дает возможность сравнивать показатели между странами.
В настоящий момент проводится также исследование культурных запросов и предпочтений, с помощью которого собираются данные о посещении учреждений культуры, ее доступности, культурных увлечениях и общего отношения к культуре, что позволяет получить объективную картину для принятия политических решений в этой области. Каждый попавший в выборку исследования человек представляет собой примерно сто жителей Эстонии, а значит у каждого респондента за спиной имеется не менее ста голосов, которые должны быть услышаны.
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