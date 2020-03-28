Департамент статистики: для анализа передвижения людей будут использоваться исключительно анонимные данные и не в реальном времени

Для анализа будут использоваться исключительно анонимные данные и не в реальном времени. Такое решение обусловлено обязанностью операторов связи защищать личные данные клиентов и сохранять их анонимность. От всех трех операторов Департаменту статистики будут переданы сводные неидентифицируемые данные, на основе которых можно получить целостную картину по Эстонии. Первые результаты анализа планируется получить в течение следующей недели.

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, цель заказанного кризисной комиссией анализа передвижения людей — изучить, как эстонское общество восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры и насколько люди стараются меньше передвигаться.

”После основательного анализа на сегодня выяснилось, что быстрее всего осуществить этот анализ можно силами самого оператора связи. Elisa, Tele2 и Telia предоставят своих лучших специалистов по работе с данными в распоряжение государства и проведут необходимые расчеты по методике, рекомендованной Департаментом статистики. Департамент готов оценить проведенный мобильными операторами анализ и в случае положительной оценки составит на его основе сводную картину по Эстонии, которую государство может учитывать, если потребуется вводить дополнительные ограничительные меры или смягчить ныне действующие”, — сказал Мяги.