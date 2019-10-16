16.10.2019, 19:33

Департамент: снюс в руках детей может привести к трагедии. Как распознать, что ваш ребенок пристрастился?

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Леннарт Кяэмер, Maaleht
Леннарт Кяэмер, Maaleht
EST
Департамент: снюс в руках детей может привести к трагедии. Как распознать, что ваш ребенок пристрастился?
Ilmar Saabas

На телефонную линию Центра информации по отравлениям поступает всё больше звонков родителей, чьи маленькие дети получают отравления от считающегося безопасным сосательного табака или снюса. Среди школьников этот вид табачного изделия получает все большее распространение.

По данным Департамента здоровья, число сообщений о никотиновых отравлениях по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

"Нередки случаи, когда подушечки со снюсом оказываются во рту совсем маленьких детей", — говорит директор центра Маре Одер.

В Эстонии продажа снюса как вида табачного изделия запрещена. Но иметь и использовать его можно. С лета этого года легализован бестабачный снюс. Такой снюс рекламируется как более безопасный, потому что вместо табака содержит пропитанную никотином целлюлозу. Но такое понимание неверно. "Люди просто попадаются на удочку рекламы", — говорит Одер.

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По сравнению с табачным снюсом содержание никотина в бестабачном снюсе заметно выше: вместо 1 мг в среднем там содержится 10-20 мг, а в отдельных видах — до 50 мг. Для взрослых серьезные последствия для здоровья может повлечь доза 0,5-1 мг на килограмм веса. Для детей — 0,1 мг на килограмм веса.

Поэтому особенно тщательно надо следить, чтобы снюс не попал в руки малышей, ведь для тянущих всё в рот карапузов подушечки снюса могут представлять большой интерес.

Отдельный разговор о школьниках: практика показывает, что снюс пользуется популярностью даже среди мальчиков 12 лет. По словам педагогов, в школах действует вторичный рынок снюса, когда старшие продают использованные и высушенные подушечки младшим. Причин, по которым ребенок может пристраститься к снюсу много: ошибочное мнение, что он безвреден, любопытство, желание зарекомендовать себя.

Родителям непросто заметить, что их ребенок употребляет снюс, ведь специфический запах сигарет отсутствует. Но пара признаков, по словам констебля из Валга Сандера Кару, всё-таки есть.

Если в карманах или сумке ребенка находятся салфетки со следами, похожими на высохшую кровь, следует на это обратить внимание. Ваш сын может попытаться обмануть, объяснив, что якобы из губы пошла кровь. Но на самом деле салфеткой вытирался рот после употребления снюса.

Во-вторых, если у вашего ребенка появится круглая коробочка, то стоит убедиться в ее содержимом. Обычно коробочка со снюсом двухслойная: дети кладут под крышку жвачку и говорят, что она для хранения жвачки. В действительности в нижней части находится сосательный табак.

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