Департамент: снюс в руках детей может привести к трагедии. Как распознать, что ваш ребенок пристрастился?

По данным Департамента здоровья, число сообщений о никотиновых отравлениях по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

"Нередки случаи, когда подушечки со снюсом оказываются во рту совсем маленьких детей", — говорит директор центра Маре Одер.

В Эстонии продажа снюса как вида табачного изделия запрещена. Но иметь и использовать его можно. С лета этого года легализован бестабачный снюс. Такой снюс рекламируется как более безопасный, потому что вместо табака содержит пропитанную никотином целлюлозу. Но такое понимание неверно. "Люди просто попадаются на удочку рекламы", — говорит Одер.

По сравнению с табачным снюсом содержание никотина в бестабачном снюсе заметно выше: вместо 1 мг в среднем там содержится 10-20 мг, а в отдельных видах — до 50 мг. Для взрослых серьезные последствия для здоровья может повлечь доза 0,5-1 мг на килограмм веса. Для детей — 0,1 мг на килограмм веса.

Поэтому особенно тщательно надо следить, чтобы снюс не попал в руки малышей, ведь для тянущих всё в рот карапузов подушечки снюса могут представлять большой интерес.

Отдельный разговор о школьниках: практика показывает, что снюс пользуется популярностью даже среди мальчиков 12 лет. По словам педагогов, в школах действует вторичный рынок снюса, когда старшие продают использованные и высушенные подушечки младшим. Причин, по которым ребенок может пристраститься к снюсу много: ошибочное мнение, что он безвреден, любопытство, желание зарекомендовать себя.