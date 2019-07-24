Департамент шоссейных дорог: мы хотим вкладывать деньги и ресурсы в создание лучших дорог, а не в вывоз мусора

"По сравнению с другими странами Европы, мы одни из тех, кто производит меньше всего мусора. Тем больше недоумения вызывает то, что находящиеся среди нас люди по-прежнему отвозят мусор как в наше исконное богатство — лес, так b на администрируемые Департаментом шоссейных дорог придорожные парковки", — пишет Рандмаа.
В июне этого года департамент вывез с 38 парковок 18,4 тонны мусора. Если каждый месяц вывозить такое же количество, то в год получится 220 тонн мусора. Это годовое количество мусора 585 домохозяйств.
По словам Рандмаа, департамент установил на парковки мусорные ящики объемом 1 м3, потому что ящики поменьше заполнялись очень быстро: "Мы опустошаем ящики раз в неделю, это обычный график и для небольших многоквартирных домов. К сожалению, мы видим, что после опустошения уже на следующий или в худшем случае в тот же день мусорный ящик заполнен уже наполовину или даже больше. Самая большая проблема в том, что помимо образовавшегося в машине мусора мы находим там также мусор в больших пакетах, различную электронику, старую мебель, покрышки и что угодно еще. Хотя нашей целью было посредством созданных возможностей держать парковки, обочины и лес чистыми, к сожалению, об этом не заботятся. Остается непонятным, как возникло отношение, что парковка общего пользования — как будто свалка".
"Департамент шоссейных дорог хочет вкладывать деньги и ресурсы в создание лучших дорог, а не в вывоз мусора. Сейчас же мы платим сотни тысяч евро за вывоз мусора, хотя эти деньги могли бы пойти на улучшение условий движения для всех нас".
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