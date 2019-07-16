Департамент сельского хозяйства уличил эстонского поставщика «химической» клубники в противоречиях

В ходе проверки выяснилось, что клубнику выращивали на заросшем сорняками поле площадью 2,5 га. Учитывая состояние поля и указанный самим фермером в сельскохозяйственной книге урожай, инспекторы департамента установили, что объема продукции могло хватить меньше, чем на неделю, тогда как продажа ягод велась как минимум три недели.

Несмотря на заверения, что продается только выращенная на хуторе клубника, было установлено, что хозяин хутора покупал ягоды и у других.

Проверки показали, что продаваемая на Центральном рынке другая продукция (томаты, огурцы, капуста и т. д.) на хуторе не выращивалась.

Напомним, что недавний аудит Госконтроля показал, что эстонские потребители понятия не имеют о том, остатки каких химикатов и пестицидов содержаться в овощах и фруктах, которые они употребляют в пищу. Поэтому Maaleht решил провести эксперимент, и отправить клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ.

На Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответственно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.