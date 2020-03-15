Департамент: просто из любопытства или страха делать тест на коронавирус не надо

”Тестирование не является целью как таковой. Важно избегать контактов”, — сказал Delfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар.

По его словам, тестирование на начальной фазе эпидемии было призвано максимально быстро выявить контакты заболевшего и направить этих людей на карантин. Сейчас масштабы другие, поэтому такой алгоритм действий не имеет смысла. Он подчеркнул, что вызывать бригаду скорой помощи для проведения теста следует лишь в случае, если все действительно серьезно (затрудненное дыхания, температура около 39 градусов).

При этом некоторые эстонские медики с позицией департамента не согласны. Например, Курессаареская больница опубликовала в социальных сетях обращение, в котором подчеркивает, что каждый желающий должен иметь возможность сделать тест. Для этого во дворе больницы установлена желтая палатка, в которой расположилась т. н. лаборатория drive-in.

”Что это знание даст человеку?” — парирует Саар. Также, по его словам, в случае негативного результата человек может перестать следовать мерам предосторожности, а ведь на самом деле отрицательный результат не может гарантировать, что уже через несколько часов человек не окажется болен.

Кроме того, отмечает Саар, нерационально использовать средства личной защиты, дефицит которых сейчас и так наблюдается по всему миру, для ”сбора сотен негативных проб”.

Если тестировать будут всех желающих, то возрастает и нагрузка на скорую помощь, и тот же расход средств индивидуальной защиты. Саар отмечает, что количество обычных вызовов у скорой не уменьшилось.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!