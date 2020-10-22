22.10.2020, 14:13

Департамент призывает жителей Эстонии не фотографироваться на железнодорожных путях


EST
Turba raudteejaam
Foto: Rauno Volmar

В последнее время в соцсетях, газетах и по телевидению стали распространяться кадры, изображающие людей на железнодорожных путях или вблизи от них. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) просит жителей Эстонии не выходить на железную дорогу с целью сделать фото или видео на ее фоне, так как в такой ситуации до несчастья всего один шаг.

Всего в этом году на эстонских железных дорогах произошло семь несчастных случаев, и это меньше, чем в прошлом году.

”К счастью, ни одно из произошедших в этом году несчастий не связано с позированием для фото на железной дороге, однако такое поведение все же очень опасно,” — рассказал руководитель транспортного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Хейго Сааре. ”Например, до нас дошла информация, что некоторые фотографы публикуют фото своих клиентов, сделанные на железнодорожных путях, или же на рекламе некоторых товаров модель стоит посреди путей. Такое поведение противоречит правилам безопасного передвижения. И человек, который делает фото или видео, и человек, который позирует, сознательно подвергают себя опасности.”

Часто не принимается во внимание тот факт, что, помимо пассажирских поездов, идущих по расписанию, по железной дороге передвигаются и торговые поезда, и локомотивы. Также нужно учитывать, что периодически поезда ходят и по тем путям, которые используются редко. Председатель правления организации MTÜ Operation Lifesaver Estonia, занимающейся обеспечением безопасности на железных дорогах, Тамо Вахеметс, подтвердил, что в последнее время до организации доходит все больше случаев фотографирования на железнодорожных путях. ”Все чаще мне приходят письма с указаниями на очередные фотосессии и видео, сделанные на железной дороге. Об этих случаях мы узнаем как от наших внимательных волонтеров, так и от людей, никак не связанных с нашей организацией.”

Вахеметс похвалил внимательность тех людей, которые замечают такие фотографии и сообщают о них. Часто об этих случаях сообщают близкие и знакомые фотографа или человека на фото, поскольку волнуются за его безопасность. ”Мы связываемся с людьми лично, и разъясняем им, какие опасности кроются за такого рода действиями. Также мы рассказываем, как об этих случаях сообщается общественности. Как правило, после этого люди понимают и признаются в том, что во время фотосессии или съемки видео они не думали о том, что это опасно и противозаконно,” — добавил Вахеметс.

За последние три года количество несчастных случаев и смертей на железной дороге уменьшалось с каждым годом. Всего в этом году произошло 9 несчастных случаев, из них 7 связано с прямым наездом на других участников движения. В результате этих несчастных случаев погибло 4 человека, травмы получили 3 человека. В 2019 году произошло 17 несчастных случаев. В результате погибло 7 человек, травмы получили также семеро. Из всех несчастных случаев 11 было связано с прямым наездом на других участников движения. В 2018 году произошло 32 несчастных случая, в результате погибло 13 человек, травмы получили 17 человек. 16 случаев были связаны с прямыми наездами на других участников движения, из них смертельных случаев было 11, травмы получили 5 человек.

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