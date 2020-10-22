Департамент призывает жителей Эстонии не фотографироваться на железнодорожных путях

Всего в этом году на эстонских железных дорогах произошло семь несчастных случаев, и это меньше, чем в прошлом году.

”К счастью, ни одно из произошедших в этом году несчастий не связано с позированием для фото на железной дороге, однако такое поведение все же очень опасно,” — рассказал руководитель транспортного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Хейго Сааре. ”Например, до нас дошла информация, что некоторые фотографы публикуют фото своих клиентов, сделанные на железнодорожных путях, или же на рекламе некоторых товаров модель стоит посреди путей. Такое поведение противоречит правилам безопасного передвижения. И человек, который делает фото или видео, и человек, который позирует, сознательно подвергают себя опасности.”

Часто не принимается во внимание тот факт, что, помимо пассажирских поездов, идущих по расписанию, по железной дороге передвигаются и торговые поезда, и локомотивы. Также нужно учитывать, что периодически поезда ходят и по тем путям, которые используются редко. Председатель правления организации MTÜ Operation Lifesaver Estonia, занимающейся обеспечением безопасности на железных дорогах, Тамо Вахеметс, подтвердил, что в последнее время до организации доходит все больше случаев фотографирования на железнодорожных путях. ”Все чаще мне приходят письма с указаниями на очередные фотосессии и видео, сделанные на железной дороге. Об этих случаях мы узнаем как от наших внимательных волонтеров, так и от людей, никак не связанных с нашей организацией.”

Вахеметс похвалил внимательность тех людей, которые замечают такие фотографии и сообщают о них. Часто об этих случаях сообщают близкие и знакомые фотографа или человека на фото, поскольку волнуются за его безопасность. ”Мы связываемся с людьми лично, и разъясняем им, какие опасности кроются за такого рода действиями. Также мы рассказываем, как об этих случаях сообщается общественности. Как правило, после этого люди понимают и признаются в том, что во время фотосессии или съемки видео они не думали о том, что это опасно и противозаконно,” — добавил Вахеметс.