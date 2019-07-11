Департамент призывает: водители, при возможности передвигайтесь по Лаагна теэ, а не улице Пунане!

В основном предпочтение отдается улице Пунане. Это показывает, что люди получили информацию об ограничении движения на Лаагна теэ, но это заставило многих участников движения вовсе отказаться от передвижения по этой улице, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента транспорта в сфере дорожного движения Тальво Рюйтельмаа.

Департамент просит использовать Лаагна теэ в обычном режиме по будням до 10 часов утра – в сторону центра, а с 15:30 – по направлению из центра в Ласнамяэ. Рюйтельмаа также рекомендовал по возможности запланировать поездки в сторону центра до 10 часов утра, а в обратном направлении после 15:30.

В промежутке с 8 до 19 часов департамент просит по возможности избегать передвижения по улице Пунане, чтобы дополнительно не затруднять движение общественного транспорта, направленного в объезд.

Таллиннский департамент транспорта благодарит всех участников дорожного движения за понимание и желает безопасной дороги.