Департамент предупреждает: Осторожно! Ядовитый борщевик иногда ”притворяется” сельдереем, ревенем или петрушкой

"Стоит еще раз напомнить: не все, что растет из земли, можно класть в кастрюлю”, — предупредила руководитель Центра информации по отравлениям Департамент здоровья Маре Одер. ”Среди зонтичных — мало видов, которые можно употреблять в пищу, и обычный человек может их не различать”. Чтобы получить ожоги, например, от борщевика, сравнимые с сильными ожогами от огня, достаточно лишь дотронуться до него и побыть на солнце.

Сок борщевика содержит псорален, который раздражает кожу и слизистую. Из разрушенных клеток растения псорален за считанные минуты впитывается в кожу, и эти места становятся особы восприимчивы к ультрафиолету. Если сразу же сок не смыть и не защитить кожу от ультрафиолета минимум на 48 часов, в этих местах образуются отек и волдыри. Последние пропадают через пару дней, но вот шрамы от них — лишь через год-два.

Сок этого растения при попадании на кожу необходимо сразу же смыть холодной водой. Нельзя использовать мыло и мыть горячей водой, кожу — не тереть!

Молодые растения борщевика легко можно спутать с сельдереем или с ревенем, некоторые его подвиды — и с петрушкой.