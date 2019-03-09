Департамент предупреждает: на дорогах Эстонии скользко

Рано утром основные и крупные шоссе были влажными или влажными от реагентов, температура у поверхности дорожного полотна минусовая, а свежий снег и мокрый снег могут местами делать трассы скользкими.

По прогнозу погоды, утром по многим регионам пройдет снег, вероятна метель. До полудня переменная облачность без существенных осадков, во второй половине дня облачность уплотнится, пойдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха повсеместно повысится до плюсовой.