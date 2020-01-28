Департамент предупреждает: электронные сигареты не безопасны!

”Э-сигареты не безопасны”, — пишет Саммель. Она отмечает, что производители электронных сигарет пытаются всеми силами создать иллюзию безопасного курения, однако это не так. Они подчеркивают плюсы, умалчивая о минусах.

”К настоящему моменту известно, что э-сигареты опасны для здоровья и запускают ряд болезнетворных процессов, как и при обычном курении. Каким образом конкретная э-сигарета влияет на здоровье, зависит также от строения, мощности и способа употребления конкретного устройства. Если обычная сигарета заканчивается за несколько минут, то аккумулятор э-сигареты работает долго, поэтому велика опасность незаметно для себя употребить очень большое количество вредных веществ”, — отметила эксперт.

Несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, исследования населения показывают, что потребители э-сигарет больше подвержены риску инсульта, инфаркта и ишемической болезни сердца. Опыты на животных показали связь между вдыханием дыма от э-сигарет и развитием раковых опухолей.