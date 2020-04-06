Департамент повысил максимально разрешенные скорости на государственных автомагистралях

В этом году с максимальной скоростью 110 км/ч можно будет ехать на автомагистралях протяженностью в 142 км. На шоссе протяженностью в 25 км разрешенная скорость повышается до 100 км/ч.

Максимально разрешенная скорость повышается на четырехполосных шоссе и шоссе с разделенными полосами 2+1. На двухполосных шоссе максимально разрешенная скорость останется прежней — 90 км/ч.

По сравнению с прошлым годом на шоссе Таллинн-Тарту к списку добавился новый участок 2+1 Пиккнурме-Пуурмани протяженностью в 4 км.

Поскольку погода в апреле будет переменчивой, при выборе скорости следует исходить из погодных и дорожных условий. Департамент напоминает, что максимально разрешенных скоростей следует придерживаться и во время чрезвычайного положения.