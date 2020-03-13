Департамент полиции и погранохраны закрывает все свои бюро обслуживания минимум до вторника

”Чтобы предпринять все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защитить здоровье людей, с сегодняшнего дня мы временно закрываем все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые ежедневно посещают тысячи людей”, — сказала Маргит Ратник, руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны.

Бюро обслуживания закрыты сегодня, 13 марта, и в понедельник, 16 марта. Департамент сообщит через СМИ и на веб-сайте politsei.ee, как работа всех бюро обслуживания будет организована с 17 марта.

Департамент напоминает, что многие документы можно оформить через среду самообслуживания Департамента полиции и погранохраны: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus

Foto: Andres Putting

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!