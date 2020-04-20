20.04.2020, 15:02

Департамент полиции и погранохраны: вклад помощников полицейских в нашу безопасность бесценен

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
PolitseiFoto: Argo Ingver

26 лет назад был принят первый закон о помощниках полицейских, которым была создана возможность привлечения волонтеров к защите общественного порядка и обеспечению безопасности. Сейчас помощники полицейских помимо обычной полицейской работы делают многое для пресечения распространения коронавируса.

Лейтенант полиции Департамента полиции и погранохраны Леэна Пукк сказала, что сегодня, в день годовщины создания института помощников полицейских, в патрулях по всей Эстонии работают десятки добровольцев, выполняющие самые разные задачи.

„Часть помощников полицейских задействована в приграничных регионах и на пограничных пунктах, часть занимается проверкой выполнения уставленных правительством правил на городских улицах, в морских портах и аэропорту, а кто-то вместе с участковыми полицейскими инспектирует, соблюдается ли требование нахождения 14 дней дома людьми, имеющими такое обязательство", — рассказала Леэна Пукк.

Она добавила, что закон о помощниках полицейских был значительно дополнен и добровольным помощникам полиции были созданы более гибкие возможности для защиты общественного порядка вместе с полицией.

"Но никто из нас не мог и предполагать, что нам всем придется бороться с неизвестным ранее вирусом. Хотя сейчас в стране достаточно сложная ситуация, в которой никто из нас раньше не оказывался, мы рады видеть, что помощники полицейских хотят активно участвовать в этой направленной на спасение жизней операции и делают все от себя зависящее, чтобы жизнь жителей Эстонии вернулась как можно быстрее в привычное русло", — добавила лейтенант полиции.

Леэна Пукк благодарит всех помощников полицейских, которые помогали обеспечивать безопасность Эстонии раньше, делают это сейчас и будут делать это в будущем.

"Ваша помощь на вес золота, тем более в нынешней ситуации, для нас большая честь работать вместе с вами на благо жителей Эстонии", — сказала Леэна Пукк.

Сегодня в 19 часов по инициативе собрания помощников полицейских пройдет виртуальный концерт в знак благодарности всем помощникам полицейских и сотрудникам полиции. Концерт можно посмотреть на сайтах https://www.facebook.com/abipolitseinik/ и https://abipolitseinik.television.ee/.
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