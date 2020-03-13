13.03.2020, 09:35

Департамент полиции и погранохраны — о режиме ЧС: стоит учитывать большую трату времени на границе


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Департамент полиции и погранохраны — о режиме ЧС: стоит учитывать большую трату времени на границе
Foto: Dmitri Fedotkin

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Прийт Пяркна сообщил Delfi, что департамент сделает все возможное для предотвращение распространения вируса. По его словам, подготовительные работы на границе велись уже несколько дней.

PPA начнет на восточной границе, в Таллиннском аэропорту, Таллиннском порту, а также в самых загруженных пунктах южной границы, то есть Икла и Валга, собирать больше данных у въезжающих на территорию Эстонии лиц.

Въезжающим в Эстонию надо будет заполнить анкету и указать маршрут путешествия, состояние здоровья и возможные контакты с инфицированными людьми.

Пяркна отметил, что информацию будут собирать у всех пересекающих границу людей, как иностранных граждан, так и граждан Эстонии. Это должно дать обзор того, кто приехал в страну и имел ли место контакт с инфицированными людьми.

Этот процесс внедрят, как только будут установлены его детали, сообщил Пяркна. Сотрудники PPA делают последние приготовления к этому. "Мы хотим сделать процесс как можно более удобным и гладким для путешествующих лиц, но так или иначе стоит учитывать большую трату времени на границе", — добавил он.

PPA привлечет к процессу также Налогово-таможенный департамент и Кайтселийт.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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