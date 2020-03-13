Департамент полиции и погранохраны — о режиме ЧС: стоит учитывать большую трату времени на границе

PPA начнет на восточной границе, в Таллиннском аэропорту, Таллиннском порту, а также в самых загруженных пунктах южной границы, то есть Икла и Валга, собирать больше данных у въезжающих на территорию Эстонии лиц.

Въезжающим в Эстонию надо будет заполнить анкету и указать маршрут путешествия, состояние здоровья и возможные контакты с инфицированными людьми.

Пяркна отметил, что информацию будут собирать у всех пересекающих границу людей, как иностранных граждан, так и граждан Эстонии. Это должно дать обзор того, кто приехал в страну и имел ли место контакт с инфицированными людьми.

Этот процесс внедрят, как только будут установлены его детали, сообщил Пяркна. Сотрудники PPA делают последние приготовления к этому. "Мы хотим сделать процесс как можно более удобным и гладким для путешествующих лиц, но так или иначе стоит учитывать большую трату времени на границе", — добавил он.

PPA привлечет к процессу также Налогово-таможенный департамент и Кайтселийт.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!