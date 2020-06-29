29.06.2020, 13:55
Департамент полиции и погранохраны наконец получит нового руководителя службы внутреннего контроля
Служба внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны находилась без руководителя с января этого года, но это наконец изменится. С 1 июля в должность вступит полицейский с большим стажем Прийт Пяркна.
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