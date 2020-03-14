Департамент полиции и погранохраны начал проверку людей, передвигающихся между островами и материком

Полиция проверят всех пассажиров, которые путешествуют как на автомобиле, так и пешком в портах Рохукюла, Хельтермаа, Виртсу, Куйвасту, Муналайд, Сыру и Трийги.

„Мы проверяем пассажиров исходя из решения правительственной комиссии. На острова и с островов мы разрешаем выехать только тем людям, у которых есть на это право. Все это делается ради того, чтобы препятствовать распространению вируса в Эстонии", – сказал Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

"Просим всех отнестись к этому с пониманием. Сейчас очень важен вклад каждого человека в то, чтобы люди оставались здоровыми", – добавил префект.

С установленными в отношении островов ограничениями на передвижение можно ознакомиться на эстонском языке здесь.

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