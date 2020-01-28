Департамент полиции и погранохраны: мы принимаем меры для предотвращения возможных вспышек коронавируса

Пресс-секретарь PPA Керли Вирк сказала Delfi, что по данным Департамента здоровья, риск заражения коронавирусом в Эстонии очень низкий. "Тем не менее и в Эстонии как на пограничных пунктах, так и в других местах приняты первичные меры для предотвращения распространения возможных вспышек заболевания: тщательно соблюдают обычные гигиенические требования и при контакте с прибывшим из района риска возможным зараженным человеком носят личное защитное снаряжение".

Она добавила, что с точностью до города у PPA в плане всех пересечений границы детальной информации о прибывших из Уханя под рукой нет. "Среди нелегальных пересекающих границу, о городе отправления которых в делопроизводстве подробно разузнают, по состоянию на январь ни одного прибывшего из Уханя нет. Также из этого города нет прямых авиарейсов сюда".

В Министерстве иностранных дел в понедельник во второй половине дня подтвердили, что рекомендуют полностью избегать поездок в провинцию Хубэй.

"Для предотвращения распространения заболевания во всей стране введены масштабные ограничения на передвижение (в том числе приостановлено движение автобусов и поездов), многие достопримечательности закрыты. Вследствие быстро меняющейся ситуации и возможного введения дополнительных ограничений на передвижение мы настоятельно рекомендуем взвесить необходимость поездки в Китай", — значилось в их сообщении.