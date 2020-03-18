Департамент полиции и погранохраны благодарит жителей островов за понимание

Руководитель кризисного штаба Ляэнеской префектуры Максим Корзин сказал, что ограничение на передвижение для людей — это новая ситуация. "Спасибо всем, кто к сложившейся ситуации относится с пониманием, консультируется и согласно введённым ограничениям, смог подстроиться. Больше всего полицейским задают вопросы, которые касаются ежедневных действий, например, разрешено ли поехать к врачу или на похороны. Сейчас ситуация такова, что многие люди должны были изменить свои планы из-за введёных ограничений на передвижение", — сказал Корзин.

В среднем на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа 10-20 автомобилей, на линии Вормси пассажиров ещё меньше. Корзин подчеркнул, что у кого есть разрешение на перемещение между островами западной Эстонии и материком, к ним большая просьба не оставлять поездку в порт на последнюю секунду. "Полиция проверяет в порту людей, и это, естественно, занимает время. Если вы попадёте в порт в последнюю секунду, то можете опоздать на паром", — сказал Корзин.

Подробную информацию о введенных ограничениях можно получить на интернет-странице полиции и по инфотелефону центра тревоги 1247.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!