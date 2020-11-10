Департамент отвечает: дадут ли государственную пенсию, если снять накопленные деньги из II пенсионной ступени?

"Мне 42 года, подключена ко II пенсионной ступени. Накопила 12 000 евро.

Желаю снять деньги и вложить их в ремонт недвижимости. Понимаю, что 20% пойдет государству. Чем грозит снятие денег людям такого возраста, как я или младше? Многие говорят, что нам после снятия денег вообще не дадут государственную пенсию. Так ли это?" — интересуется Кристина.

В Департаменте социального страхования пояснили RusDelfi, что если человек решит выйти из II пенсионной ступени и снять накопленные деньги, то государственную пенсию он не потеряет.

Рассчитать примерную пенсию можно на сайте Департамента социального страхования.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.