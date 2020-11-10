Департамент отвечает: дадут ли государственную пенсию, если снять накопленные деньги из II пенсионной ступени?

В редакцию RusDelfi обратилась читательница Кристина, которая планирует снять накопленные во второй пенсионной ступени деньги, как будет принят соответствующий законопроект.
"Мне 42 года, подключена ко II пенсионной ступени. Накопила 12 000 евро. Желаю снять деньги и вложить их в ремонт недвижимости. Понимаю, что 20% пойдет государству. Чем грозит снятие денег людям такого возраста, как я или младше? Многие говорят, что нам после снятия денег вообще не дадут государственную пенсию. Так ли это?" — интересуется Кристина.
В Департаменте социального страхования пояснили RusDelfi, что если человек решит выйти из II пенсионной ступени и снять накопленные деньги, то государственную пенсию он не потеряет.
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