30.07.2019, 17:50

Департамент окружающей среды просит помощи в поиске двух псковских медведей


rus.delfi.ee
EST 11
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

Департамент окружающей среды просит у местных жителей помощи в поимке двух молодых медведей, которые пришли из Псковской области и в последние недели стали центром внимания в Валгамаа, сообщает rus.err.ee.

Ведомство ждет от жителей сообщений о передвижении медведей по круглосуточному телефону 1313, также департаменту известно, что в России начали готовить документы для возвращения животных.

Медведей Полю и Прошу, выращенных в российском центре по реабилитации медведей, временно согласился приютить Таллиннский зоопарк.

Впервые о медведях заговорили в СМИ в конце июня, когда эстонское общество охотников получило сообщение о том, что в одном из садов в Валга ходит медведь, а сейчас сообщения о действиях медведей стали ежедневными.

Сообщения о том, что люди видели медведей, поступали из Валга, поселков Соору, Тсиргулийна и Ыру, так как в поисках еды животные разоряют сады, нарушают дорожное движение, переворачивают мусорные баки и разбрасывают их содержимое, а однажды разбили окно магазина.

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