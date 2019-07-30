Департамент окружающей среды просит помощи в поиске двух псковских медведей

Ведомство ждет от жителей сообщений о передвижении медведей по круглосуточному телефону 1313, также департаменту известно, что в России начали готовить документы для возвращения животных.

Медведей Полю и Прошу, выращенных в российском центре по реабилитации медведей, временно согласился приютить Таллиннский зоопарк.

Впервые о медведях заговорили в СМИ в конце июня, когда эстонское общество охотников получило сообщение о том, что в одном из садов в Валга ходит медведь, а сейчас сообщения о действиях медведей стали ежедневными.

Сообщения о том, что люди видели медведей, поступали из Валга, поселков Соору, Тсиргулийна и Ыру, так как в поисках еды животные разоряют сады, нарушают дорожное движение, переворачивают мусорные баки и разбрасывают их содержимое, а однажды разбили окно магазина.