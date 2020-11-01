Департамент обеспокоен: доля положительных тестов на коронавирус выросла в 3 раза
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно всерьез обеспокоен тем, что за последнее время резко выросла доля положительных тестов на коронавирус.
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно всерьез обеспокоен тем, что за последнее время резко выросла доля положительных тестов на коронавирус.
Через пресс-службу департамента чиновник напомнил, что если прежде общее количество положительных результатов было меньше двух процентов, то за последние сутки соответствующий показатель оказался в три с половиной раза выше, пишет RusERR.
Ланно также добавил, что ситуация в Харьюмаа, где доля случаев заражения за последние сутки была почти 60 процентов, вызывает серьезные опасения. Он напомнил, что согласно регистру народонаселения, более двух третей заболевших в Харьюском уезде являются жителями Таллинна.
"Поскольку число зараженных увеличилось, необходимо очень серьезно соблюдать инструкции Департамента здоровья. Следует соблюдать дистанцию как на работе, так и в общественных местах", — сказал Ланно.
Как мы писали ранее, за сутки в Эстонии коронавирус диагностирован еще у 80 человек
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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