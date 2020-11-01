Департамент обеспокоен: доля положительных тестов на коронавирус выросла в 3 раза

Через пресс-службу департамента чиновник напомнил, что если прежде общее количество положительных результатов было меньше двух процентов, то за последние сутки соответствующий показатель оказался в три с половиной раза выше, пишет RusERR.

Ланно также добавил, что ситуация в Харьюмаа, где доля случаев заражения за последние сутки была почти 60 процентов, вызывает серьезные опасения. Он напомнил, что согласно регистру народонаселения, более двух третей заболевших в Харьюском уезде являются жителями Таллинна.

"Поскольку число зараженных увеличилось, необходимо очень серьезно соблюдать инструкции Департамента здоровья. Следует соблюдать дистанцию как на работе, так и в общественных местах", — сказал Ланно.

Как мы писали ранее, за сутки в Эстонии коронавирус диагностирован еще у 80 человек

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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