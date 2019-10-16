Департамент: нужно менять закон, усиленный надзор за гастарбайтерами из Украины не поможет(28)
Министр финансов Мартин Хельме поручил внимательней следить за иностранными рабочими, чтобы сократить уровень черных зарплат.
Министр финансов Мартин Хельме поручил внимательней следить за иностранными рабочими, чтобы сократить уровень черных зарплат.
Налогово-таможенный департамент может усилить проверки иностранных работников для выявления махинаций и уклонения от налогов, но это можно сделать только за счет сокращения других направлений контрольной деятельности, пишет rus.err.ee. В связи с этим для борьбы с мошенничествами следует пересмотреть законодательство, в том числе миграционную политику, потому что полагаться только на проверки будет слишком дорого и, в конечном счете, бессмысленно.
"Ресурсы можно перераспределить, но эти новые обязанности будут выполняться за счет чего-то другого. У нас сейчас с точки зрения надзора приоритет номер один - черные зарплаты, из-за которых мы теряем 87 млн евро", - пояснил глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскар Ыун ERR, комментируя требование министра финансов усилить проверки иностранных работников, привлекаемых в Эстонию по договорам аренды.
"Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, заключившие договор с находящейся в Польше фирмой, которая командирует таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким способом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", - говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, на которое ссылается Ыун.
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