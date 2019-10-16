Департамент: нужно менять закон, усиленный надзор за гастарбайтерами из Украины не поможет

Налогово-таможенный департамент может усилить проверки иностранных работников для выявления махинаций и уклонения от налогов, но это можно сделать только за счет сокращения других направлений контрольной деятельности, пишет rus.err.ee. В связи с этим для борьбы с мошенничествами следует пересмотреть законодательство, в том числе миграционную политику, потому что полагаться только на проверки будет слишком дорого и, в конечном счете, бессмысленно.

"Ресурсы можно перераспределить, но эти новые обязанности будут выполняться за счет чего-то другого. У нас сейчас с точки зрения надзора приоритет номер один - черные зарплаты, из-за которых мы теряем 87 млн евро", - пояснил глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскар Ыун ERR, комментируя требование министра финансов усилить проверки иностранных работников, привлекаемых в Эстонию по договорам аренды.