16.10.2019, 21:48

Департамент: нужно менять закон, усиленный надзор на гастарбайтерами из Украины не поможет

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rus.delfi.ee
EST 4
Linnamäe üürimaja ehitus
Linnamäe üürimaja ehitusFoto: Ivar Soopan, Maaleht

Министр финансов Мартин Хельме поручил внимательней следить за иностранными рабочими, чтобы сократить уровень черных зарплат.

Налогово-таможенный департамент может усилить проверки иностранных работников для выявления махинаций и уклонения от налогов, но это можно сделать только за счет сокращения других направлений контрольной деятельности, пишет rus.err.ee. В связи с этим для борьбы с мошенничествами следует пересмотреть законодательство, в том числе миграционную политику, потому что полагаться только на проверки будет слишком дорого и, в конечном счете, бессмысленно.

"Ресурсы можно перераспределить, но эти новые обязанности будут выполняться за счет чего-то другого. У нас сейчас с точки зрения надзора приоритет номер один - черные зарплаты, из-за которых мы теряем 87 млн евро", - пояснил глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскар Ыун ERR, комментируя требование министра финансов усилить проверки иностранных работников, привлекаемых в Эстонию по договорам аренды.

"Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, заключившие договор с находящейся в Польше фирмой, которая командирует таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким способом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", - говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, на которое ссылается Ыун.

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