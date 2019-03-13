13.03.2019, 10:15

Департамент назвал три условия, которым должны соответствовать одинокие пенсионеры для получения пособия

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rus.delfi.ee
EST 22
Paljud töötavad pensionärid ootasid tuludeklaratsiooni tagastamise aega otsekui maksulaulupidu. Aga nüüd on nurinat palju – kes sai tagasi liiga vähe, kes üldse mitte ja mõni pidi raha koguni juurde maksma. Valearvestsus, mis muud!
Anni Õnneleid

Для того чтобы в октябре получить пособие проживающего в одиночку пенсионера, в период с 1 апреля по 30 сентября должны быть выполнены три условия, напоминает Департамент социального страхования.

Пособие в размере 115 евро будет выплачено тем лицам, которые на протяжении всего периода находятся в возрасте получения пенсии по старости, по данным Регистра народонаселения проживают в одиночку и пенсия по старости которых ниже 540 евро.

По словам советника отдела возмещений Департамента социального страхования Мерле Сумиль-Лаанемаа, кроме проживающих в одиночку пенсионеров пособие получают также проживающие вместе опекуны и опекаемые лица, а также жители попечительских домов, если эти лица находятся в возрасте получения пенсии по старости. ”Информация об опеке у Департамента социального страхования имеется, а данные о жителях попечительских домов собираются в сотрудничестве с попечительскими домами”.

О получении пособия ходатайство подавать не нужно — Департамент социального страхования выплачивает его всем лицам, которые соответствуют условиям. Информация о возрасте пенсионера и размере пенсии у Департамента социального страхования имеется, а информацию о проживании в одиночку мы получим из Регистра народонаселения.

Получатель пенсии от зарубежного государства для получения пособия должен не позднее 31 августа представить в Департамент социального страхования информацию о размере своей пенсии, получаемой от зарубежного государства. Пособие проживающего в одиночку пенсионера он получит только в том случае, если общая сумма пенсий от Эстонии и от зарубежного государства не превысит 540 евро.

”Если по какой-либо причине пенсионер не соответствует установленным в настоящее время условиям получения пособия проживающего в одиночку пенсионера, у него возникает последующая возможность получить пособие в будущем году, — подчеркнула Сумиль-Лаанемаа. — В этом случае за основу также берутся данные из Регистра народонаселения за период с апреля до конца сентября”.

Подробная информация доступна на домашней странице Департамента социального страхования.

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