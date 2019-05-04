04.05.2019, 10:10

Департамент намерен и увеличить, и снизить максимальную скорость движения на дорогах. Почему и зачем?

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Liiklustalgud Põdra 37
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Скорость — тема, вызывающая много споров и эмоций. Одним кажется, что скорость на дорогах слишком низка, и ее следовало бы повысить, другие — что высока, и надо бы ограничить.

Правда же — и у тех, и у других. В Эстонии есть дороги, на которых можно было бы позволить и большие скорости, так как для этого есть соответствующие условия, а требования безопасности — выполняются. Но есть и такие дороги, на которых максимально дозволенная скорость слишком высока, и ездят там медленнее. Если, например, дорога петлистая и узкая, то 90 км/ч может быть слишком много.

Что планирует в данном случае предпринять Департамент шоссейных дорог? Каковы решения? Для ведомства главное — безопасность движения. Факторы, определяющие скоростной режим — функция и параметры дороги, использование земель вокруг, состав движения и его частота. Этому также предшествует и основательный анализ дорожной сети, чтобы выявить проблемные места. Проблемные — те, где скоростной режим не согласуется со средой и безопасностью.

Введение скоростных ограничений — процесс сложный и занимающий много времени, достичь единого мнения по данному вопросу очень трудно. Большая дозволенная скорость езды должна быть связана с безопасной скоростью, а также с реальными дорожными условиями. Одна из основ при определении скорости — следует все делать, руководствуясь едиными условиями и принципами.

Департамент шоссейных дорог составляет указ об определении скоростных ограничений. Сотрудники, занимающиеся этим, обращают внимание на позитивный опыт иных стран, в которых уровень безопасности езды выше, чем в Эстонии. Для этого было собрано большое количество данных, сравнивается множество параметров. Все это используется для разработки методики ограничения или повышения дозволенных скоростей.

При ее разработке ведомство проводит пилотный проект, в рамках которого на двух тестовых участках применят общие принципы соблюдения безопасности движения. Цель — чтобы скоростной режим соответствовал среде, после чего дозволенные скорости будут для участников движения понятнее и безопаснее. Тестовые участки пути выбраны на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри и Йыхви-Тарту-Валга.

Читайте также: