Департамент намерен и увеличить, и снизить максимальную скорость движения на дорогах. Почему и зачем?

Правда же — и у тех, и у других. В Эстонии есть дороги, на которых можно было бы позволить и большие скорости, так как для этого есть соответствующие условия, а требования безопасности — выполняются. Но есть и такие дороги, на которых максимально дозволенная скорость слишком высока, и ездят там медленнее. Если, например, дорога петлистая и узкая, то 90 км/ч может быть слишком много.

Что планирует в данном случае предпринять Департамент шоссейных дорог? Каковы решения? Для ведомства главное — безопасность движения. Факторы, определяющие скоростной режим — функция и параметры дороги, использование земель вокруг, состав движения и его частота. Этому также предшествует и основательный анализ дорожной сети, чтобы выявить проблемные места. Проблемные — те, где скоростной режим не согласуется со средой и безопасностью.

Введение скоростных ограничений — процесс сложный и занимающий много времени, достичь единого мнения по данному вопросу очень трудно. Большая дозволенная скорость езды должна быть связана с безопасной скоростью, а также с реальными дорожными условиями. Одна из основ при определении скорости — следует все делать, руководствуясь едиными условиями и принципами.